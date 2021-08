Igor suona la carica: “Alle porte di una nuova stagione. Ci saranno nuove sfide e obiettivi da raggiungere”

A poche ore dalla prima partita ufficiale della stagione, Igor, difensore della Fiorentina, ha postato una Instagram stories con su scritto: “Siamo alle porte di una nuova stagione. Ci saranno nuove sfide e obiettivi da raggiungere!”

Il difensore brasiliano suona la carica. Stasera alle 21 lui e i suoi compagni scenderanno in campo contro il Cosenza. Italiano sembra non avere molti dubbi sulla formazione da lanciare in campo. L’unico dubbio probabilmente riguarda proprio Igor, il serrato ballottaggio con Pezzella per una maglia da titolare.