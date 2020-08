Igor, tra la concorrenza per un posto in difesa e una maturazione calcistica da completare

Arrivato a gennaio alla Fiorentina come rinforzo efficace per la difesa il brasiliano Igor ha avuto poche occasioni per dimostrare il suo potenziale. L’ex SPAL è rimasto infatti quasi sempre alle spalle di Caceres nelle scelte fatte da Iachini, dato che il nazionale uruguaiano rappresenta per il tecnico una certezza nella sua difesa a tre. Ma nella prossima stagione il classe 98′ dovrà cercare sicuramente di giocare di più per poter completare la sua crescita calcistica, mostrare di che pasta è fatto e salire così di livello. Insomma, Igor non può certo continuare ad essere una riserva per così tanto tempo data la giovane età e i suoi obiettivi personali, tra cui quello di approdare in Nazionale Brasiliana.

Va ricordato tra l’altro che da contratto c’è un bonus importante che i viola dovranno versare a favore della sua ex squadra, ovvero la SPAL, per la sua prima gara con la selezione carioca. Ma il discorso adesso sta nell’ambito puramente tecnico. Iachini dovrà infatti individuare come poter valorizzare al meglio un giocatore che rischia di essere un po’ sacrificato dal modulo e dalle gerarchie di squadra, ma che deve in tutti modi riempire il suo bagaglio di esperienza in Serie A con la maglia viola.