Igor: “Troppi cali nella ripresa, ma sappiamo di avere grande qualità. Domani portare a casa tre punti”

Il calciatore della Fiorentina Igor Julio Dos Santos ha parlato in conferenza stampa, al fianco di Vincenzo Italiano, in riferimento alla partita di domani contro gli Hearts: “Se una squadra non vince, non è solo colpa di un singolo. Certamente, tutti dobbiamo cambiare qualcosa e ognuno deve sapere cosa poter cambiare per migliorare. Noi sappiamo di doverlo fare, vincendo domani. Dobbiamo entrare in campo con questa mentalità, così possiamo fare grande risultato. La cosa più importante è mantenere la concentrazione”.

Sui cali della Fiorentina nel secondo tempo: “Abbiamo fatto ottime partite nel primo tempo, calando però nei secondi 45 minuti. Sappiamo, comunque, qual è il nostro valore e la nostra qualità. In testa dobbiamo soltanto avere l’idea di portare a casa tre punti”.