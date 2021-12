Igor: “Vlahovic è in un grande momento, è importante avere un giocatore così. Bisogna stare attenti a Ribery”

Il difensore della Fiorentina Igor ha espresso a DAZN il suo parere sul momento di forma dell’ex viola Franck Ribery e sul centravanti gigliato Dusan Vlahovic prima del fischio d’inizio della gara contro la Salernitana: “Ribery ha fatto una storia gigantesca nel calcio e credo che dobbiamo stare attenti a lui. Anche se ha 38 anni può fare la differenza in ogni momento, ma siamo concentrati e faremo tutto il possibile per non farlo giocare”.

E su Vlahovic: “Sta vivendo un grande momento, sono contento per lui. Per un attaccante fare gol è molto importante e lo è anche per noi, sappiamo che quando gli arriva la palla possiamo fare gol. E’ importante avere un calciatore così”.