Igor: “Vlahovic è un bravo ragazzo, può diventare un top al mondo nel suo ruolo. Puntiamo all’Europa League, l’Atalanta è un esempio”

Nel corso dell’intervista rilasciata a Tuttosport alla vigilia di Fiorentina-Juventus, Igor ha parlato anche di Dusan Vlahovic.

“E’ un bravo ragazzo ha lavorato sodo per arrivare a certi livelli. E ha pure iniziato a segnare con continuità su punizione. Dove può arrivare? Vedendo come si allenava sempre pensato che potrà far parte dei 4-5 migliori nel suo ruolo. Mi piacciono i giocatori che non si accontentano e lavorano sempre per migliorarsi”.

Un po’ come lo stesso Igor: “I sacrifici non mi sono mai pesati e oggi posso ritenermi soddisfatto ma di strada ne ho ancora da fare, guai abbassare la guardia. Io e i miei compagni di reparto lavoriamo per fermare i più forti. L’obiettivo è non far segnare Dusan né Milik che appena arrivato ha già fatto centro a conferma di quanto sarà utile alla sua squadra. Vogliamo fermare tutta la Juve”.

Chiosa finale sulle ambizioni della Fiorentina: “Il primo obiettivo, qualificarsi ai gironi di Conference League, è stato centrato e cercheremo di andare più avanti possibile. Lo scorso campionato abbiamo chiuso al 7° posto, quest’anno vorremmo salire ancora puntando magari all’Europa League. L’Atalanta può essere un esempio per come ha saputo gestirsi negli anni fra campionato e coppe”.