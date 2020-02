Igor: “Voglio lottare per vincere un trofeo e scrivere il mio nome nella storia viola. Arriveranno grandi calciatori qua”

Il difensore della Fiorentina Igor, in sede di presentazione, ha parlato anche delle proprie ambizioni con la nuova maglia: “Nel complesso devo migliorare nel mio ruolo e devo migliorare per questo. Aspettative in viola? Lottare per qualche titolo e scrivere il mio nome nella storia di questa società. Sono certo che saremo una grande squadra nei prossimi anni. Arbitri? Preferisco non commentare gli episodi successi. Alla fine è l’arbitro che decide, è fondamentale mantenere la calma. L’attaccante che sogno di sfidare e di marcare è sicuramente Romelu Lukaku. Un centravanti molto difficile da marcare”.