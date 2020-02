Igor: “Vi dico qual è la mia posizione preferita in campo. Cara Fiorentina, per te sono pronto a dare tutto. Con Tomovic e Dabo…”

In sede di presentazione, queste le prime parole del nuovo difensore della Fiorentina Igor: “Sicuramente la mia posizione preferita in campo è quella di difensore centrale. Ma mi esprimo molto bene anche come esterno sinistro. Mi ispiro a Thiago Silva e Sergio Ramos; il mio obiettivo è quello di migliorarmi costantemente. Devo essere sempre pronto per giocare, così è stato contro la Juventus. Non so quanto rimarrò qua, ma quello che è certo è che fin che sarò qua darò tutto. Sono felice di questa opportunità che mi è stata concessa. Ho parlato con Tomovic e con Dabo; mi hanno parlato molto della Fiorentina e di Firenze”.