Ikonè, allarme rientrato!

Riprendono oggi alle 15 le sedute di allenamento della Fiorentina, dopo le 24 ore di riposo che Italiano ha concesso al termine di una settimana in cui i viola sono scesi in campo praticamente ogni tre giorni. Come evidenzia La Nazione, nel mirino c’è già la sfida di domenica all’ora di pranzo con il Bologna e la volontà di Biraghi e compagni è quella di tornare al successo dopo tre partite, tra campionato e Coppa, che hanno portato in dote solo un pari.

Prima di tutto, però ci sarà da fare i conti con le condizioni degli acciaccati, ai quali da domenica si è aggiunto anche Ikoné: l’ex Lille ha avvertito un fastidio all’adduttore ma la sua disponibilità non è a rischio per il derby dell’Appennino.