Ikoné, comincia l’operazione rilancio… con uno sponsor d’eccezione

Oltre ai quattro acquisti arrivati finora, in casa Fiorentina c’è molta curiosità per quella che sarà la prima stagione completa di Jonathan Ikoné in riva all’Arno. Arrivato a Firenze durante l’ultimo mercato invernale, il francese non ha pienamente convinto e per questo c’è attesa per capire se e quando l’esterno d’attacco mostrerà la versione di sé vista al Lille che ha convinto la Fiorentina ad acquistarlo.

Pagato quindici milioni di euro, bonus compresi, più una percentuale sulla futura rivendita, ha rinunciato agli ottavi di Champions League con la sua ex squadra pur di sposare il progetto della Fiorentina. Ikoné ha segnato appena un gol tra campionato e Coppa Italia in ventuno partite, nelle quali è partito dal 1’ soltanto in sette occasioni.

Vincenzo Italiano ripone molta fiducia in lui e fin dal ritiro di Moena non ha mai smesso di pungolarlo, soprattutto per fargli capire che serve un apporto importante anche in fase realizzativa. La Fiorentina ha bisogno dei gol dei suoi esterni e Ikoné, assieme a Nico Gonzalez, è sicuramente il giocatore sul quale è riposta più fiducia.