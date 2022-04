Ikonè e le sue difficoltà: A Napoli il rilancio?

L’attaccante della Fiorentina Jonathan Ikonè, come scrive il Corriere Fiorentino, è partito dal 1′ soltanto in 4 occasioni su 12 e ha giocato 417′ totali (in media poco più di mezz’ora a partita), un minutaggio che nessuno si sarebbe mai immaginato. Lui però non ha mai perso il sorriso e da subito è diventato la mascotte del gruppo.

Ma se l’ambientamento fuori dal campo procede perfettamente, il problema è quel rettangolo verde dove Ikoné sta faticando. Non solo per i gol sbagliati con Sassuolo, Juve e Inter, ma perché Italiano vuole giocare con esterni a piede invertito ed essendoci già Nico, non può farlo; inoltre paga quella sua tendenza ad accentrarsi e le difficoltà a sacrificarsi in fase difensiva. Ma chissà che l’aria del Maradona non gli regali la giusta ispirazione.