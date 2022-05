Ikone: “Ero inc****** dopo alcune brutte prestazioni iniziali. Devo tirare più in porta e tentare meno il dribbling quando non serve”

Dopo un primo periodo di ambientamento, adesso l’attaccante della Fiorentina, Jonathan Ikone, si sente pienamente integrato in questa squadra: “Sono felice qui – spiega in un’intervista rilasciata ad Eurosport – Il mio adattamento sta continuando a Firenze, questa è la cosa più importante. Questo gruppo è come una famiglia. Abbiamo sempre la volontà di supportarci tra di noi, anche quando le cose non vanno al meglio. Ed è un aspetto che mi ha colpito”.

I primi mesi però non sono stati facili: “E’ normale. Sono sempre più complicati. La lingua, il contesto…Tutto cambia. ne ero consapevole. Ma io sono uno che combatte e intendo lottare per superarli. Ero incazzato (testuale ndr) dopo alcune brutte prestazioni fatte all’inizio”.

Ikone ha una ricetta per tornare ad essere decisivo come lo è stato in Francia: “Penso che dovrei tentare di più il tiro in porta. Spesso cerco di saltare l’ultimo giocatore prima di tirare, mentre a volte non è necessario. Penso che questo progresso ci sarà”.