Ikone: “Europa? Ci crediamo e faremo di tutto per raggiungerla. Obiettivo per la prossima stagione? Ne ho uno concreto, ma…”

L’attaccante della Fiorentina, Jonathan Ikone, intervistato da Eurosport, sulla prospettiva di qualificazione europea della squadra ha detto: “Ci crediamo. Tutti vogliono vincere, faremo di tutto per arrivarci. Daremo il massimo, la nostra mentalità è quella di non mollare fino alla fine”.

Sulla prossima stagione, l’ex Lille ha già le idee chiare: “Quello che è certo è che mi aspetto di più da parte mia e che farò di tutto per riuscirci. Soprattutto, spero che raggiungeremo i nostri traguardi tutti insieme, con la mia squadra. La priorità va sempre al collettivo. Un obiettivo concreto? Ne ho uno, ma non te lo dico. A meno che non ci riesca a realizzarlo (ride ndr)”.