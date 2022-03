“Ikoné ha rinunciato alla Champions per la Fiorentina. Forse pensava di essere più avanti”

La firma de L’Equipe Valentin Paoluzzi, intervenuto a Lady Radio, si è soffermato su Jonathan Ikoné.

“La Fiorentina sapeva che in carriera il francese non ha segnato neppure venti gol e che la finalizzazione non era tra le sue caratteristiche peggiori. Se vogliamo fare un paragone con Gonzalez, non è che abbia dei numeri così tanto peggiori. Naturalmente non mi aspettavo di vedere Sottil allo stesso livello nella gerarchia degli esterni d’attacco”.

Prosegue così Paoluzzi: “Ikoné ha rinunciato a giocare la Champions League con il Lille per venire alla Fiorentina e probabilmente pensava di essere un po’ più avanti. Finora non ha fatto molto, ma serve più pazienza”.