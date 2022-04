Ikoné: “Ho scelto la Fiorentina perché è un buon club intermedio, non voglio bruciare le tappe troppo in fretta. Mi manca la gioia di vivere che mi porta la mia famiglia”

L’attaccante della Fiorentina, Jonathan Ikone, in un’intervista rilasciata a BeIn Sport, è tornato a parlare del perché ha deciso di lasciare il Lille per vestire la maglia viola.

“Ho scelto la Fiorentina perché è un buon club intermedio che gioca bene al calcio – ha detto l’esterno offensivo – Non voglio bruciare le tappe troppo in fretta. Non ho lasciato il Lille prima, perché avevo paura di fare questo salto”.

Poi ha aggiunto: “Ne ho parlato spesso con il mio famiglia ed è quello che abbiamo deciso. Sapevo che non avrebbero potuto seguirmi se me ne fossi andato e sarei dovuto crescere da solo. Mi sono preso il mio tempo, ci ho pensato e mi sono detto che era ora partire. Su questo punto mi sono evoluto, anche se mi manca la gioia di vivere che la mia famiglia mi porta”.