“Ikone ieri è stato devastante, ha letteralmente distrutto la difesa del Wolfsburg. Lasciare la Champions League per andare alla Fiorentina? E’ già successo…”

Il giornalista di Sky Sport Pietro Nicolodi, ieri sera ha commentato la partita di Jonathan Ikone in Champions League tra il suo Lille e il Wolfsburg. Il telecronista, ospite a Radio Bruno, ha parlato così a proposito della prestazione dell’obiettivo di mercato della Fiorentina: “Ikone ieri è stato devastante. Parliamo di un buon giocatore, che ha letteralmente distrutto la difesa dei tedeschi. Fantastica la sua cavalcata sulla fascia in occasione del primo gol. Il francese ha fornito un ottimo pallone a Yilmaz.

E ancora: “Lasciare un squadra che disputa la Champions League per andare alla Fiorentina? E’ già successo che qualcuno lasci una squadra in corsa per la Champions a gennaio. Ricordo ad esempio Werner che era ai quarti col Lipsia e invece passò al Chelsea. Ikone è un giocatore pronto, ha una grande tecnica. Classe ’98, quindi nel pieno della sua maturazione calcistica. Come inserimento sarebbe molto interessante. Nico Gonzalez? Sono giocatori diversi. Allo Stoccarda agiva anche da prima punta, con tutto il peso dell’attacco. Pensavo facesse più fatica in Serie A e invece così non è stato”.