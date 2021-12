“Ikoné il Boga di Italiano e se Vlahovic resterà dov’è, la Fiorentina sarà l’intrusa al banchetto”

Il mercato e il campionato: questo è un periodo cruciale per il prosieguo della stagione. La Fiorentina si è già mossa, andando a prendere Ikoné dal Lille e ha tutta l’intenzione di confermarsi in alto in classifica.

I viola possono recitare un ruolo importante. “Attenzione alla Fiorentina: Ikoné può diventare il Boga di Italiano e un gran fornitore di assist per Vlahovic” scrive il giornalista Sebastiano Vernazza all’interno di un commento pubblicato su La Gazzetta dello Sport.

E a proposito di Vlahovic aggiunge: “Se il serbo resterà dov’è, la Fiorentina sarà l’intrusa al banchetto”.