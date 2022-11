Ikone irretisce gli avversari sgambettando come un ballerino del Bolshoi, Bonaventura è immarcabile. Un filtrante dolce come una carezza e letale come il cianuro per Saponara

Che patire, che sofferenza, svuotata una cartuccera di moccoli (senza offesa per santi e affini). La montagna di gioco che produce un topolino. Anche se è un topolino che vale tre punti. Per le azioni create la Fiorentina avrebbe dovuto vincere 20 a 1, e invece di gol ne ha fatti solo due per errori di mira (tantissimi), di misura nell’ultimo passaggio, di scelta sulla soluzione finale e finanche un pizzico di sfortuna.

Bonaventura – 8 – Avvia l’azione che rifinisce con un gol quasi fotocopia di quello segnato alla Samp. Una ne fa e cento ne pensa. Immarcabile per gli avversari, sempre presente al posto giusto per i compagni.

Ikone – 7 – Assist perfetto per Bonaventura. Ne confeziona un secondo per Kouame, che non concretizza. Irretisce gli avversari sgambettando come un ballerino del Bolshoi.

Saponara – 7 – Filtrante per Jovic dolce come una carezza e letale come il cianuro. Riorganizza la manovra viola per l’offensiva finale. Peccato non riesca a centrare la porta.

