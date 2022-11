“Ikone is on fire”: l’esterno viola che sembra rinato è chiamato alla prova del nove

C’è un Ikone “on fire” in questo momento, e lo si è potuto notare nelle ultime partite giocate dalla Fiorentina. Non a caso nell’ultima partita contro la Salernitana l’esterno francese ha servito a Bonaventura il pallone per il gol del momentaneo 1-0. Anche La Nazione di oggi evidenzia il suo ottimo periodo di forma. Il giocatore sembra rinato e mostra in campo delle capacità davvero importanti. La gara di oggi contro il Milan sarà per lui un po’ come una prova del nove.

L’inedito assetto tattico viola ha dato nuova linfa all’ex Lille che adesso può sfruttare al meglio lo spazio che il tecnico Italiano ha ritagliato per lui. Ikone sarà quindi una delle frecce che l’allenatore viola scoccherà verso i rossoneri, cercando di centrare il bersaglio e di esaltare le sue qualità funamboliche.