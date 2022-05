Ikone: “Italiano, fattore decisivo per convincermi a firmare per la Fiorentina. Il suo modo di farci giocare è un qualcosa che amo”

Nell’intervista rilasciata ad Eurosport, Jonathan Ikone ha parlato del suo rapporto con l’allenatore della Fiorentina, Vincenzo Italiano, riservando delle belle parole nei suoi confronti: “È un allenatore destinato a fare grandi cose. Conosce molto bene il calcio e, grazie a lui, ne giochiamo uno molto moderno. Con lui giochiamo la palla. Il “Mister” potrà fare grandi cose nel calcio italiano, questo è certo”.

E ancora su Italiano: “Se è stato lui a convincermi a firmare per la Fiorentina? Posso anche dire che è stato un fattore decisivo nel mio modo di pensare. La Fiorentina sta tornando in alto in questa stagione. Quando ho visto alcune partite, ho visto che era una squadra che giocava a palla. È un qualcosa che amo e che mi ha spinto a venire a Firenze”.

Italiano ha messo Ikone anche a centrocampo: “Sono un giocatore versatile, anche se ho le mie preferenze. L’allenatore conosce il calcio e ha visto che potevo giocare anche in quella posizione. Questo non mi turba. Ho una posizione in cui mi sono evoluto per tutta la vita, ma mi adatto a quello che vuole il tecnico senza alcun problema. Quello che conta è essere in grado di aiutare la squadra”.