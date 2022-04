Ikoné: “La Fiorentina ha molti giocatori di qualità, è difficile trovare spazio dall’inizio. Vi spiego le differenze tra Ligue 1 e Serie A”

L’esterno d’attacco della Fiorentina Jonathan Ikoné ha parlato ai canali ufficiali del club viola.

“Fino ad ora andato tutto molto bene perché i miei compagni mi hanno accolto molto bene, fanno quello che devono fare. Mi trovo bene in questo gruppo, sta andando tutto bene. Differenze tra Ligue 1 e Serie A? Sono due campionati molti diversi, in Francia si tende a stare più bassi per vedere cosa succede. Il campionato italiano è più tattico e si tiene il pallone più tra i piedi. Sono riusciti ad ambientarmi un po’ e spero che le cose possano andare sempre meglio”.

Prosegue così Ikoné: “La Fiorentina ha molti giocatori di qualità, sarà difficile guadagnarsi un posto nell’undici di partenza. Devi giocare bene, perché tutti vogliono partire da titolari. Italiano? Vuole che negli allenamenti ci sia sempre intensità e che diamo tutto quando scendiamo in campo. E’ un bravo tecnico, che capisce bene il gioco e vuole trasmettere le sue conoscenze ai giocatori”.