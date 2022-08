Ikoné, pochi minuti e una prova insoddisfacente: ma non parliamo di bocciatura

Assente nella prima gara stagionale della Fiorentina per un affaticamento muscolare, ieri sera contro il Twente Jonathan Ikoné era a disposizione di mister Italiano ed è partito dalla panchina.

A metà ripresa il francese ha fatto il suo ingresso in campo al posto di uno scatenato Sottil: un cambio pensato per garantire freschezza e imprevedibilità sulla fascia dato il momento complicato che la Fiorentina stava avendo.

Ikoné però è stato poco servito, forse troppo lontano dal gioco e isolato sulla fascia; anche se nelle poche occasioni in cui ha avuto il pallone tra i piedi è apparso in evidente difficoltà. Nessuna accelerazione, non ha mai saltato l’uomo, sembrava intimorito.

Il giocatore ha mezzi tecnici notevoli e la sua prova ha un pò stupito. Impensabile che non avesse quei minuti nelle gambe, forse il problema era di testa. Ikoné va recuperato e portato al top della forma: sarà un giocatore importante per tutta la stagione. Inutile parlare di bocciatura, meglio di serata storta. Le occasioni per tornare e diventare grande non mancheranno.