Ikoné rischia la terza conferma? Ma il ballottaggio resta agguerrito

Dalla partita fatta di guizzi contro la Roma di due turni fa a quella anonima e indisponente di Genova: il ruolo variabile di Jonathan Ikoné sulle ultime settimane di Fiorentina ha inciso e non poco, in positivo come in negativo. Parte delle sue doti si sono viste, nel contesto di una stagione dove il francese si è espresso solo a sprazzi, in un tridente con Gonzalez, il più talentuoso di cui dispone la squadra viola, a patto però che sia in giornata e abbia la porta tra le sue priorità. All’orizzonte per Ikoné potrebbe esserci una conferma per la gara con la Juve di stasera, anche se alle sue spalle incombe sempre l’ombra di Saponara, calciatore diverso e meno elettrico ma sempre pronto a dare risposte a Italiano.