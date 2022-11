“Ikone sta cominciando ad avvicinarsi alla dimensione del buon giocatore, ma ha un problema davvero grande da risolvere. Comincia a fare gol e poi se ne riparla”

Il Corriere dello Sport-Stadio questa mattina dedica il proprio focus all’attaccante della Fiorentina Jonathan Ikone, che ha terminato in crescendo questa prima della stagione.

“Ikone sta cominciando ad avvicinarsi alla dimensione del buon giocatore – scrive in un commento, il giornalista Alberto Polverosi – Il problema dell’ex del Lilla è lo stesso di tutta la Fiorentina: gol pochi, pochissimi, quasi rari. Perché possa arrivare al livello delle grandi ali della storia del calcio viola deve fare un bel salto in avanti. Deve imparare a far gol”.

Un paragone tra il francese e le grandi ali della storia della Fiorentina, in questo momento è ancora improponibile. Polverosi parte da Juninho e Montuori, passando per Chiarugi, fino ad arrivare in tempi recenti a Joaquin, Cuadrado, Salah e Chiesa. Tutta gente che aveva molta più dimestichezza con la porta avversaria. E Polverosi chiude con questa chiosa: “Caro Ikone, comincia a far gol e poi se ne riparla”.