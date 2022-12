Ikoné superstar, Amatucci conferma il suo grande talento. Bene anche gli altri giovani, bocciatura per uno sconsolato Cabral

Si è da poco conclusa l’amichevole tra Fiorentina e Club Always Ready, vinta dalla squadra viola per 9-0. Il secondo test amichevole di questa anomala maxi-sosta è una vera e propria goleada per i ragazzi di Italiano. Il livello dell’avversario era chiaramente più basso e un complice della larga vittoria è indubbiamente Roca, estremo difensore dei boliviani, protagonista numero uno (in negativo). Il punteggio, comunque, serve a ritrovare quei gol che tanto sono mancati nella prima parte di stagione.

Il premio di man of the match se lo aggiudica Jonathan Ikoné, autore di tre reti (l’ultima particolarmente bella). Al bottino, si aggiungono Bianco, Saponara, Biraghi, Mandragora, Benassi e Kouamé. Notate un grande assente? Effettivamente, Arthur Cabral è da insufficienza piena anche stasera. Chiaramente, certe amichevoli sono da prendere con le pinze e da esaminare ai raggi x, ma il tabù del brasiliano davanti alla porta è piuttosto evidente e continua a prolungarsi.

Chi brilla, invece, è la nuova generazione targata Italiano, ma anche (e soprattutto) Aquilani. Il gol di Bianco non fa testo, visto il ruolo in prima pagina di Roca, ma la sua prestazione sì: altri quarantacinque minuti ampiamente promossi. Si conferma (e forse si migliora) Amatucci, centrocampista ordinatissimo e molto bravo nel riconquistare immediatamente la sfera. Il classe 2004 si è preso parecchi applausi dai pochi presenti al Franchi, iniziando ad assaggiare il palcoscenico della prima squadra. Per Favasuli, già più noto per i precedenti, ogni occasione è buona per tornare a fare bene anche tra i grandi e oggi non si è smentito. Menzione d’onore per Biagetti: il difensore centrale non ha dovuto fare chissà cosa, ma ha aggiunto minuti al curriculum e ha svolto il suo compito egregiamente.