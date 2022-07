“Il 2 agosto Ramadani avrà incontri importanti per Milenkovic. Due top club europei sul difensore della Fiorentina”

Angelo Giorgetti, giornalista de La Nazione, a Radio Bruno ha parlato della situazione relativa al difensore centrale della Fiorentina Nikola Milenkovic: “Secondo me lo scorso anno ha fatto bene a fidarsi di Italiano, ma ora ha la possibilità di giocare la Champions. Vieni però da chiedersi in che contesto e con quanto spazio. Non credo abbia ancora deciso”.

Poi ha prescisato: “Il 2 agosto Ramadani avrà un incontro importante, Atletico Madrid e Tottenham sono interessate. Se il giocatore riterrà di poter avere spazio in una delle realtà interessate, la Fiorentina non farà da ostacolo”.