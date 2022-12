Il 2023 della Fiorentina inizierà nel segno di Commisso: il ritorno a Firenze per tre ragioni

Sarà un 2023 che inizierà nel segno di Rocco Commisso quello della Fiorentina. Il patron viola, nella lettera di auguri scritta ieri, ha fatto sapere che tornerà in Italia, senza però specificare una data precisa. Vari indizi, però portano a pensare che già a gennaio il numero uno gigliato potrebbe far ritorno in riva all’Arno per seguire da vicino le operazioni della sua squadra.

In primis i due scontri importantissimi contro Roma e Lazio nella seconda parte di gennaio. Poi c’è il mercato, che vede Amrabat come questione da trattare con i guanti, viste le tante offerte che arriveranno, oltre a provare qualche colpo. Infine ci sono gli ultimi mesi di lavoro del Viola Park, citato nella lettera da Commisso: “Mostreremo al mondo il nostro Viola Park”, ha scritto. E Rocco non vorrà di certo perderselo. Lo scrive La Nazione.