Il Badelj bocciato: anche Ghezzal viene prima di lui

Nella Fiorentina scesa in campo all’Allianz Arena contro la Juventus, ha stupito l’assenza di Milan Badelj dall’undici titolare. Senza Castrovilli e il neo-arrivato Duncan, con Eysseric e Zurkowski appena ceduti, Beppe Iachini ha sorpreso un po’ tutti confermando Pulgar davanti alla difesa e schierando Ghezzal al posto del talento di Minervino. Una scelta che ha chiaramente stupito, anche perché l’ex Leicester è tutto fuorché una mezzala. Il tecnico viola, però, ha confermato Pulgar davanti alla difesa, dando fiducia al marocchino in un ruolo non suo. In futuro per Badelj la situazione potrebbe anche peggiorare: con i rientri di Castrovilli e Duncan, il croato diventerebbe l’ultima scelta della mediana viola, utilizzato soltanto in assenza del cileno ex Bologna.