Il balletto tra diritto e obbligo di riscatto: un dettaglio per definire l’affare Barak tra Fiorentina e Verona

Passato questo turno di campionato, dovrebbe essere davvero il momento di Antonin Barak: per la Fiorentina potrebbe essere il colpo finale almeno a centrocampo. E di ora in ora spuntano nuovi dettagli, oltre alle cifre su cui la società viola e il Verona stanno raggiungendo la quadra. In particolare secondo l’esperto di Sky Gianluca Di Marzio, la formula iniziale dovrebbe essere quella del prestito con diritto di riscatto, con possibilità di diventare obbligo a determinate condizioni. Questo dovrebbe essere il dettaglio finale per chiudere l’affare.