Il ballottaggio sul rientro di Duncan: ma Iachini avrà presto il suo centrocampista

L’ultima partita giocata sul campo da parte di Alfred Duncan risale allo scorso 5 gennaio, in occasione del match tra Genoa e Sassuolo: fu lì che il classe ’93 si procurò un piccolo stiramento ai flessori. Poi la ribilitazione e le successive tre gare saltate: il processo tuttavia sta proseguendo anche a Firenze e infatti per vederlo tra i convocati ci sarà ancora un po’ da aspettare. Come riporta il Corriere dello Sport-Stadio, la sfida contro l’Atalanta di sabato prossimo è la prima messa nel mirino, ma la condizione è ovviamente il rientro in gruppo in settimana. Duncan verrà monitorato in queste ore ma il suo recupero dovrebbe essere quasi ultimato: per questo l’obiettivo forse più credibile resta la Sampdoria, impegno successivo della squadra viola.