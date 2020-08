Il Barcellona doma il Napoli, l’Italia non digerisce la Champions League

Serata che segna l’eliminazione del Napoli di Rino Gattuso in Champions League. Dopo il pari dell’andata, al Camp Nou contro il Barcellona arriva una sconfitta per 3-1 che pone fine ad ogni sogno per i partenopei.

I primi quaranta minuti sono a trazione anteriore per i blaugrana, al 10’ Lenglet apre le danze. Messi e compagni attaccano e raddoppiano al 23’ con la pulce atomica.

Il Var stoppa Messi che, dieci minuti più tardi, aveva portato il risultato sul 3-0. Ma a chiudere la gara ci pensa Suarez al 45’ che su rigore spiazza Ospina.

Servono a poco il gol di Insigne sempre da penalty, la rete annullata a Milik nella ripresa e il palo di Lozano in pieno recupero. Le speranze italiane sono tutte in mano a Gian Piero Gasperini e alla sua Atalanta.