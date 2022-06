Il Barcellona non sa più come disfarsi di Umtiti e la Fiorentina può arrivare in soccorso (con la solita formula)

E’ in difficoltà il Barcellona nel doversi liberare di una buona parte del suo enorme monte ingaggi: tra i più pagati c’è Samuel Umtiti, uno dei tanti colpi di mercato insensati dei blaugrana negli ultimi anni. Il centrale ha rifiutato adeguamenti al ribasso e proposte in uscita negli ultimi mesi ed ha un contratto ancora lunghissimo, fino al 2026. Il Barça vorrebbe darlo e secondo L’Equipe, dopo Marsiglia, Nizza e Lazio, a lui si è interessata anche la Fiorentina. La formula sul tavolo però sarebbe la stessa già utilizzata in altre operazioni e cioè il prestito. Umtiti è un classe ’93 e nelle ultime stagioni ha giocato pochissimo: appena una presenza nell’ultima annata, 13 nelle due precedenti.