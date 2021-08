Un ingaggio da 5 milioni di euro pesa per chiunque, specie per il Barcellona in questo periodo in cui il tetto stipendi va abbassato per poter iscrivere i nuovi acquisti alle liste (Aguero e Depay su tutti) e specie se si tratta del secondo portiere. Per questo il club blaugrana ha aperto alla cessione di Neto, anche in prestito, con l’Arsenal molto interessato all’ex portiere di Fiorentina e Juventus. A riportarlo è The Athletic.