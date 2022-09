Il Basaksehir dilaga in casa degli Heart e va in vetta al girone, in attesa della Fiorentina. Guarda la CLASSIFICA del Girone

Si è aperto stasera il Girone A di Conference League, con il deludente pareggio della Fiorentina in casa contro il Riga ma anche con il roboante 4-0 da parte del Basaksehir in casa degli Heart. Per la formazione turca, testa di serie, a segno Kaldirim nel primo tempo, poi il raddoppio di Ndayishimiye, l’autogol di Kingsley e infine Ozkan. E al prossimo turno ci sarà proprio il match in casa dei turchi per la Fiorentina. Questa la situazione dopo la prima giornata:

Basaksehir 3, Fiorentina 1, Riga 1, Heart 0.