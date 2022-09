Il Basaksehir fa paura: vince il derby di Istanbul e si prende il secondo posto prima di ospitare la Fiorentina

Sicuramente non l’avversario che ci voleva in questo periodo. Se da una parte c’è una Fiorentina in grande difficoltà, soprattutto sul piano realizzativo, dall’altra il prossimo avversario europeo continua a vincere. L’Istanbul Basaksehir, compagine che ospiterà i Viola giovedì in Turchia, ha sconfitto ieri il Besiktas in trasferta, raggiungendo il secondo posto, con una partita in meno, in Süper Lig.

Grazie alla rete di Traorè, la squadra simpatizzata dal presidente Erdoğan prosegue la sua striscia di vittorie, forte anche del 4-0 in Scozia alla prima giornata di Conference League. C’è un dato poi che potrebbe far impensierire la squadra di Vincenzo Italiano. La formazione turca, infatti, deve ancora subire gol in campionato, dato che vanta uno zero a quella specifica voce. Mentre sono ben nove le reti messe a segno nelle prime cinque. La sfida di giovedì sera si preannuncia quindi molto ostica per una Fiorentina in crisi.