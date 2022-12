Il Bastia saluta la Fiorentina: “Abbiamo sfidato una grande d’Europa”. E scambio di magliette con Burdisso. FOTO

Quest’oggi si è giocata l’amichevole tra Bastia e Fiorentina, terminata 1-2 in favore della squadra viola. Tramite un contenuto pubblicato sul proprio profilo Twitter, il direttore generale della società corsa Jérome Negroni ha salutato la Viola e ha mandato un messaggio ai propri tifosi: “Sono molto fiero di aver potuto offrire al pubblico una grande d’Europa come la Fiorentina. Una grande soddisfazione per tutti, adesso testa al campionato”.

Inoltre, c’è stato un amichevole scambio di magliette tra Bastia e Fiorentina, con protagonista Nicolas Burdisso, celebrato dai corsi per la sua carriera da calciatore.

Di seguito, il tweet di Negroni: