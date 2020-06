Il (probabile) beffardo destino per un giovane della Fiorentina

Il giovane trequartista classe 1998 della Fiorentina, Mattia Trovato potrebbe rientrare a Firenze già in questa settimana. Infatti, il nativo di Barcellona Pozzo di Gotto, è un giocatore in prestito al Livorno e, poco fa, la società labronica ha fatto sapere che vista la possibile retrocessione in Serie C non estenderà i prestiti dei giocatori.

Trovato rientra tra i giocatori non di proprietà della società di Aldo Spinelli e, proprio il presidente amaranto, ha deciso di non allungare i prestiti di alcuni giocatori.

Trovato potrebbe essere costretto a finire la stagione in maglia viola. In questo anno travagliato, l’ex Cosenza ha disputato poco più di cento minuti, trenta dei quali ieri sera nella sfida contro il Venezia.

Secondo quanto riportato dall’Ansa, la Procura Federale ha aperto un procedimento di indagine per accertare il comportamento della società toscana e di Spinelli.

Il procedimento del procuratore Giuseppe Chinè vuole accertare l’eventuale violazione dei principi di lealtà e correttezza sportiva nonché delle pertinenti norme delle Noif, anche nell’ottica di garantire la regolare prosecuzione del campionato di Serie B.