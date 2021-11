Il bel gesto di Vlahovic e compagni: Devoluto in beneficienza il maxi-premio per la qualificazione ai Mondiali

La Serbia di Vlahovic, Milenkovic e Terzic ha conquistato la qualificazione al Mondiale in Qatar battendo il Portogallo nell’ultima giornata dei gironi. Decisivo il gol di Mitrovic nei minuti di finale, che ha regalato la vittoria alla Nazionale balcanica.

Nei giorni precedenti alla gara, il presidente della Serbia Aleksandar Vucic aveva promesso un premio pari ad un milione di euro in caso di qualificazione diretta ai Mondiali. Vlahovic e compagni, però, hanno deciso di devolvere l’intera somma di denaro ad un’associazione a favore delle cure per i bambini malati. A riportarlo sono i media locali, spiegando come tali soldi siano stati versati sul conto corrente della Federcalcio serba.