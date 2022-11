Il Belgio soffre, ma alla fine batte il Canada e si prepara al meglio alla sfida con il Marocco di Amrabat

Dopo il pareggio a reti bianche tra Marocco e Croazia, per il gruppo F del Mondiale 2022 sono scese in campo stasera Belgio e Canada. La partita si è rivelata molto più equilibrata del previsto, con la Nazionale nordamericana che ha dato del filo da torcere ai diavoli rossi.

Alla fine, comunque, il Belgio è riuscito a strappare i tre punti vincendo 1-0. Merito del gol di Batshuayi nel finale di primo tempo, ma anche del rigore parato da un super Courtois in avvio di partita. Nella prossima giornata il Belgio affronterà il Marocco di Amrabat, in una sfida già potenzialmente decisiva per le sorti del girone.