Il bellissimo gesto dell’ex viola Joaquin: propone al Betis di annullare il suo contratto per far tesserare i nuovi acquisti

Al termine della scorsa stagione, l’ex esterno spagnolo della Fiorentina Joaquin aveva rinnovato il suo contratto con il Betis, squadra di cui è anche capitano. Come il Barcellona però, anche il club andaluso sta avendo dei problemi a iscrivere i nuovi acquisti a causa del regolamento de La Liga.

L’ex viola, allora, – come riportato da Canal Sur Radio – ha pensato a un modo per aiutare il suo club. L’idolo della tifoseria sivigliana avrebbe offerto alla società la possibilità di annullare il contratto e ritirarsi, se questo fosse servito ad inserire i nuovi in lista. Il club verdiblanco, però, ha rifiutato la generosa proposta. Così come si sono espressi i suoi compagni di squadra. Non sarebbe stato un bel ritiro e il giocatore non se lo meritava. Quindi Joaquin continuerà a difendere i colori del Betis.