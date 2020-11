Il Benevento ferma anche la Juventus: al Vigorito finisce in pareggio Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

Pochi minuti fa si è concluso il secondo anticipo della nona giornata di Serie A: allo stadio Ciro Vigorito si affrontavano il Benevento di Filippo Inzaghi e la Juventus di Andrea Pirlo. Il risultato finale è clamoroso: dopo la vittoria di domenica scorsa contro la Fiorentina, i campani riescono a conquistare un punto anche contro i campioni d’Italia. Al novantesimo il risultato finale è 1-1.

Succede tutto nella prima frazione di gara. Parte forte la Juventus che, dopo qualche occasione, si porta in vantaggio già al 22′: Morata spara in porta un assist dell’ex viola Chiesa, Montipò non può niente. Il pareggio dei padroni di casa arriva nei minuti di recupero con Letizia, abile a superare Szczesny con un tiro dal limite dell’aria. Nella ripresa i bianconeri provano più volte a trovare il vantaggio, ma si trovano davanti un organizzatissimo Benevento che non molla un centimetro e riesce a portare a casa un punto preziosissimo. Da registrare anche, nei minuti finali e più concitati della partita, l’espulsione per proteste di Morata.

La nuova CLASSIFICA di Serie A: Milan 20, Inter, Sassuolo 18, Roma, Juventus 17, Napoli, Lazio, Atalanta 14, Verona 12, Sampdoria, Cagliari, Benevento 10, Spezia, Bologna 9, Fiorentina 8, Udinese 7, Parma 6, Genoa, Torino 5, Crotone 2.