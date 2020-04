Il Besiktas chiedo lo sconto a Boateng. Ma anche la Fiorentina…

Direttamente dalla Turchia arrivano novità su Kevin Prince Boateng, in forza al Besiktas ma ancora di proprietà della Fiorentina. Come si legge su Sporx, l’emergenza Coronavirus potrebbe avere come conseguenza anche quella di apportare delle modifiche all’avventura nel club bianconero dell’ex Barcellona. Il Besiktas, infatti, vorrebbe uno sconto del 40% sull’ingaggio dio Boateng, così come sta succedendo a tutti gli altri giocatori presenti nella rosa dei turchi. Per farlo, serve il benestare dello stesso attaccante o, in alternativa, un aiuto economico da parte della Fiorentina.