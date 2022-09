Il bilancio del mercato: per un Torreira che esce non c’è un regista che entra. Il vero colpo è Jovic, ma la Fiorentina chiude in disavanzo

Anche questa sessione di mercato si è ufficialmente conclusa. La Fiorentina ha portato a termine diverse operazioni negli ultimi due mesi, sia in entrata che in uscita. Tra i nomi illustri spiccano certamente quelli di Jovic e Dodo, Torreira e Odriozola. Ma entriamo nel dettaglio e facciamo il riassuntone di tutti gli affari che hanno contraddistinto questa estate viola.

ENTRATA

Barak (c, Verona, prestito oneroso a 1,5 + diritto di riscatto a 8 + 2 bonus), Dodò (d, Shakhtar, titolo definitivo a 18 milioni), Gollini (p, Atalanta, prestito da 500mila euro con diritto di riscatto a 7,5 milioni ), Jovic (a, Real Madrid, prestito biennale fino a scadenza del contratto), Mandragora (c, Juventus, 8 milioni), Benassi (c, Empoli, fp), Zurkowski (c, Empoli, fp), Kouame (a, Anderlecht, fp), Ranieri (d, Salernitana, fp), Pulgar (c, Galatasaray, fp)

USCITA

Dragowski (p, Spezia, titolo definitivo a 2 milioni + 1 bonus), Nastasic (d, Mallorca), Odriozola (d, Real Madrid, fp), Piatek (a, Hertha Berlino, fp), Torreira (c, Arsenal, fp), Callejon (a, Granada, fc), Pulgar (c, Flamengo, definitivo a 2,5), Ferrarini (d, Monza)

Il bilancio finale, non considerando ovviamente i diritti di riscatto, ammonta quindi a circa -23 milioni di euro.