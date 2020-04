Il Bisonte Firenze cambia radicalmente volto: Otto nuovi acquisti e il ritorno nella regione di una toscana doc

Alla fine di questa campagna acquisti saranno ben otto i volti nuovi presenti all’interno della rosa de Il Bisonte Firenze. La squadra fiorentina di Serie A1 femminile di pallavolo sta portando avanti una vera e propria rivoluzione tecnica. Sono andate via Fahr, Daalderop, il capitano e palleggiatore Dijkema, ma anche Maglio, Santana, De Nardi e Turco. Confermate invece Foecke, Nwakalor, Venturi e soprattutto Alberti, che diventerà il nuovo capitano della squadra. Resta in blocco anche lo staff tecnico che avrebbe dovuto concludere la stagione sul campo e che invece non ha potuto svolgere il proprio lavoro: dall’allenatore Mencarelli, al vice Cervellin e altri ancora.

I volti nuovi

Come detto, alla fine dovrebbero essere otto i nuovi acquisti del Bisonte. Oggi la società ha annunciato ufficialmente l’arrivo di Cambi come palleggiatore titolare, ultima stagione nella Bosca San Bernardo Cuneo. Per lei, toscana di San Miniato, è un ritorno nella sua regione d’origine. Ma oltre a Cambi, già definiti gli acquisti di Panetoni come libero, Fatim Kone come centrale, entrambe provenienti dal Club Italia, la Enweonwu che arriva da Conegliano e che potrà fare sia la schiacciatrice che l’opposto e anche di un’altra schiacciatrice come Guerra, prelevata da Chieri.

Il contest della società sul palleggiatore

Intanto via social continua il contest portato avanti dalla società sui nuovi palleggiatori. Il nome di Cambi è stato indovinato da molti utenti che hanno partecipato a questo quiz lanciato sui social. Ma il secondo ancora resta misterioso.