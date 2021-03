IL BISONTE sfiora l’impresa nel terzo set, ma Conegliano raggiunge la 58esima vittoria di fila

Con il campionato di calcio fermo e con la Fiorentina ai box, l’attenzione per quanto riguarda lo sport cittadino si concentra su quello di Serie A1 di volley con i quarti di finale dei play off scudetto al via da oggi.

Non ci sono buone notizie per Il Bisonte Firenze che ha perso per 3-0 sul campo delle campionesse del mondo giunte alla 58esima vittoria di fila (l’ultima sconfitta subita risale al dicembre 2019) della Imoco Conegliano. Nessuna sorpresa per il risultato finale, anche se qualche recriminazione la squadra di Mencarelli la può avere per aver perso ai vantaggi il terzo set, dopo essere stata avanti anche per 21-18 e pallone in mano per allungare ulteriormente.

Partenza shock del match con le venete avanti e le toscane incapaci di reagire e di mettere giù palloni. De Kruijf ed Egonu sono immarcabili per le bisontine e il 25-15 finale la dice lunga sul dominio delle Pantere in questa prima frazione.

Anche nella seconda c’è subito un allungo della squadra di Santarelli, ma Il Bisonte, dopo essere stato sotto di diversi punti, riesce ad accorciare fino al 17-16. Nel momento decisivo però l’Imoco fa la voce grossa finendo per lasciare le avversarie a 17.

Il terzo set, come detto, è quello dove c’è partita e dove finalmente si vede uno scontro alla pari tra le due formazioni. Enweonwu, Nwakalor e anche Van Gestel alzano le proprie percentuali in attacco e sul 21-18 per Il Bisonte c’è la convinzione che si possa andare al quarto set. Convinzione che svanisce quando l’ex di turno, Fahr, va al servizio mettendo in difficoltà le sue vecchie compagne di squadra. Al settimo match point avuto a disposizione, la Carraro Imoco chiude la sfida con un muro di Fahr su attacco di Nwakalor.

Martedì prossimo ci sarà il ritorno che si giocherà a Scandicci. Il Bisonte ha bisogno di fare una vera e propria impresa per poter portare la sfida a gara tre.

Imoco Conegliano-Il Bisonte Firenze 3-0 (25-15, 25-17, 29-27)

IMOCO CONEGLIANO: Caravello, Gicquel 2, Butigan ne, De Kruijf 16, Folie (L2) ne, Omoruyi 2, De Gennaro (L1), Adams 6, Gennari, Wołosz 1, Hill ne, Sylla 13, Egonu 15, Fahr 9. All. Santarelli.

IL BISONTE FIRENZE: Enweonwu 7, Cambi 2, Lazic ne, Van Gestel 5, Alberti 6, Panetoni (L), Hashimoto, Guerra ne, Kone, Nwakalor 11, Venturi, Ogoms 6. All. Mencarelli.

Arbitri: Turtù – Papadopol.