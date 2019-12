Il bivio di Eysseric: il francese si affida a Iachini ma…

Tra le presenze più enigmatiche nella rosa della Fiorentina figura senza dubbio Valentin Eysseric. Il francese classe ’92 non è mai riuscito a fornire un valido contributo alla causa gigliata dal proprio arrivo. Nel mezzo, il prestito al Nantes, contrassegnato da acciacchi fisici e pochi squilli. La scorsa estate il calciatore è rimasto in viola, ma da inizio stagione ha trovato spazio solo per 14 minuti in prima squadra, partendo una volta titolare in Primavera. Con Pioli e Montella Eysseric non è mai stato al centro del progetto, e con Iachini è difficile che le cose cambino. Ad oggi è probabile che il calciatore resti a Firenze fino a fine stagione, per poi terminare la propria avventura a titolo definitivo. Un cambio di allenatore è comunque sempre una possibilità per tentare di giocarsi le proprie carte, e Iachini lo valuterà. Onestamente però l’Eysseric visto in maglia viola è un giocatore le cui caratteristiche tecnico/tattiche ma soprattutto fisiche non possono essere adeguate per la Serie A, almeno a certi livelli.