Il Boca Juniors si prepara a salutare il suo portiere: anche la Fiorentina tra le pretendenti?

Continua a tenere banco in casa Fiorentina la questione portiere, con il punto interrogativo che riguarda la posizione di Pierluigi Gollini. L’ipotesi di un’interruzione anticipata del prestito esiste, soprattutto se l’Atalanta dovesse cedere Sportiello al Milan. Nel caso, però, la Fiorentina dovrebbe cercare un nuovo portiere da posizionare alle spalle di Terracciano.

Una pista, secondo quanto riporta asromalive, potrebbe condurre direttamente in Argentina. Stando a quanto si legge, il Boca Juniors non avrebbe intenzione di rinnovare il contratto del portiere 27enne Agustin Rossi. Il ragazzo, in scadenza a giugno, gradirebbe la destinazione italiana e potrebbe rappresentare un’occasione sebbene in lizza ci siano anche Inter e Roma.