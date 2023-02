Il Bologna a Firenze senza il suo miglior giocatore e un ex della gara: ecco quali saranno gli assenti per la sfida alla Fiorentina

Dopo la bella vittoria sul Torino e il passaggio del turno in Coppa Italia, è tempo di tornare a concentrarsi sul campionato per la Fiorentina. La prossima sfida la vedrà impegnata domenica al ‘Franchi’ alle 18 contro il Bologna, in una gara che, in caso di successo, consentirebbe ai Viola di superare proprio i felsinei in classifica.

La squadra di Thiago Motta dovrà ancora fare a meno del suo migliore giocatore, Marko Arnautovic che ha svolto lavoro personalizzato anche nella seduta odierna di Casteldebole. Per i rossoblù, quella di stamani è stata una seduta tattica a cui non hanno preso parte anche Lorenzo De Silvestri, Gary Medel e Nicola Sansone e Kevin Bonifazi. Domani altro allenamento a porte chiuse per il prossimo avversario della Fiorentina.