Il Bologna abbatte la Sampdoria e supera nuovamente la Fiorentina Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

Da poco terminato il lunch match del Dall’Ara tra Bologna e Sampdoria.

Un primo ricco di emozioni e gol, aperto dalla traversa al quarto minuto colpita da Thorsby. Il primo gol però è del Bologna con Musa Barrow che al 27esimo batte Audero e porta in vantaggio i padroni di casa. La risposta della Samp arriva dici minuti dopo con la rete di Quagliarella che riporta la gara in equilibrio. Il Bologna termina però il primo tempo in vantaggio grazie alla rete di Svanberg che sfruttando il bell’assist di Barrow batte il portiere della Samp dal limite dell’area. Secono tempo equilibrato con tante occasioni da una parte e dell’altra, ma al 70esimo è il solito Soriano a fare 3-1 finale per il Bologna.

La NUOVA CLASSIFICA di Serie A: Inter 62, Milan 56, Juventus* 52, Atalanta 52, Roma 50, Napoli* 47, Lazio* 46, Sassuolo* 39, Verona 38, Udinese 33, Sampdoria 32, Bologna 31, Fiorentina 29, Genoa 28, Benevento, Spezia 26, Cagliari 22, Torino** 20, Parma 16, Crotone 15. (* una partita in meno, **due partite in meno)