Il Bologna batte l’Inter e fa un favore a Pioli. L’Atalanta pareggia in rimonta e resta sotto alla Fiorentina. Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

Alle 20.15 si sono giocati altri due recuperi di Serie A, nello specifico Bologna-Inter e Atalanta-Torino. Al Dall’Ara il risultato è stato clamoroso, visto che i rossoblù hanno vinto 2-1 grazie ai gol di Arnautovic e Sansone che hanno ribaltato il vantaggio di Perisic.

Incredibile anche quanto successo in Atalanta-Torino, finita 4-4. Granata in vantaggio con Sanabria, poi pareggio e sorpasso della Dea con Muriel e de Roon. Reazione del Toro che si è portato addirittura sul 4-2 grazie alla doppietta di Lukic e all’autogol di Freuler, ma tra il 78′ e l’84’ l’Atalanta ha pareggiato per mano di Pasalic e Muriel. La squadra di Gasperini resta dunque sotto alla Fiorentina di un punto.

La nuova CLASSIFICA di Serie A: Milan 74, Inter 72, Napoli 67, Juventus 66, Roma 58, Lazio 56, Fiorentina 56, Atalanta 55, Verona 49, Sassuolo 46, Torino 44, Udinese 43, Bologna 42, Empoli 37, Spezia 33, Sampdoria 30, Cagliari 28, , Salernitana* 25, Genoa 25, Venezia 22*.

*una partita in meno