Il Bologna cala il poker e conquista i primi tre punti del suo campionato Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

Nel Monday Night della seconda giornata di Serie A il Bologna batte il Parma e conquista i primi punti del suo campionato. Per la banda di Mihajlovic la partita si mette sui binari giusti già nel primo tempo: tra il 16′ e il 30′ la doppietta di Soriano scava un solco importante tra le due squadre. E nella ripresa, al 56′, Skov Olsen chiude virtualmente i giochi con la rete del 3-0. Al 67′ il Parma accorcia le distanze con Hernani e prova a riaprire il match, ma le speranze dei ducali si infrangono sul cartellino rosso sventolato a Iacoponi pochi minuti dopo. Al 92′ c’è gloria anche per Palacio, che segna la rete del definitivo 4-1. Secondo ko in due partite per Liverani, che rimane a quota zero punti in classifica.

La nuova CLASSIFICA di Serie A: Napoli, Verona, Milan 6, Sassuolo, Juventus 4, Genoa, Fiorentina, Atalanta, Lazio, Benevento, Bologna, Inter 3, Roma, Cagliari 1, Crotone, Parma, Sampdoria, Spezia, Udinese, Torino 0.